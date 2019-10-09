Кабмин назначил 8 заместителей министров

В среду, 9 октяюря, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений, в министерства были назначены новые заместители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В частности, правительство назначило 8 заместителей министров:

Шубина Виталия Николаевича - первым заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды;

Гусеву Юлию Вячеславовну - заместителем Министра Кабинета Министров;

Чижика Константина Григорьевича - заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции;

Сивирина Алексея Станиславовича - заместителем Министра культуры, молодежи и спорта.

В Министерство цифровой трансформации назначили четыре заместителя:

Борнякова Александра Сергеевича - заместителем Министра;

Рабчинскую Людмилу Сергеевну - заместителем Министра (с 15 октября 2019 года)

Шелеста Александра Владимировича - заместителем Министра;

Ионан Валерию Эдуардовну - заместителем Министра по вопросам европейской интеграции.

Также правительство уволило Ляпину Ксению Михайловну с должности главы Государственной регуляторной службы.

Напомним, ранее правительство начало сокращение госаппарата в сфере юстиции. Количество главных теруправлений сократили с 27 до 8.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин подаст изменения в бюджет для выплат шахтерам. Изменения в госбюджет для выплаты задолженности внесут в Раду на следующей неделе.