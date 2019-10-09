Кабмін призначив 8 заступників міністрів

У середу, 9 жовтня, Кабінет міністрів України прийняв ряд кадрових рішень, у міністерства були призначені нові заступники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Зокрема, уряд призначив 8 заступників міністрів:

Шубіна Віталія Миколайовича - першим заступником Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;

Гусєву Юлію В'ячеславівну - заступником Міністра Кабінету Міністрів;

Чижика Костянтина Григоровича - заступником Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища з питань європейської інтеграції;

Сивирина Олексія Станіславовича - заступником Міністра культури, молоді та спорту

У Міністерство цифрової трансформації призначили чотирьох заступників:

Борнякова Олександра Сергійовича - заступником Міністра;

Рабчиньську Людмилу Сергіївну - заступником Міністра (з 15 жовтня 2019 року)

Шелеста Олександра Володимировича - заступником Міністра;

Іонан Валерію Едуардівну - заступником Міністра з питань європейської інтеграції

Уряд також звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, раніше уряд початок скорочення держапарату в сфері юстиції. Кількість головних теруправлінь скоротили з 27 до 8.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін подасть зміни до бюджету для виплат шахтарям. Зміни до держбюджету для виплати заборгованості внесуть в Раду наступного тижня.