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Кабмін призначив 8 заступників міністрів

Новини » Політика    09.10.2019 - 15:29
Кабмін призначив 8 заступників міністрів
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні

У середу, 9 жовтня, Кабінет міністрів України прийняв ряд кадрових рішень, у міністерства були призначені нові заступники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Зокрема, уряд призначив 8 заступників міністрів:

  • Шубіна Віталія Миколайовича - першим заступником Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;
  • Гусєву Юлію В'ячеславівну - заступником Міністра Кабінету Міністрів;
  • Чижика Костянтина Григоровича - заступником Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища з питань європейської інтеграції;
  • Сивирина Олексія Станіславовича - заступником Міністра культури, молоді та спорту

У Міністерство цифрової трансформації призначили чотирьох заступників:

  • Борнякова Олександра Сергійовича - заступником Міністра;
  • Рабчиньську Людмилу Сергіївну - заступником Міністра (з 15 жовтня 2019 року)
  • Шелеста Олександра Володимировича - заступником Міністра;
  • Іонан Валерію Едуардівну - заступником Міністра з питань європейської інтеграції

Уряд також звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби.

Нагадаємо, раніше уряд початок скорочення держапарату в сфері юстиції. Кількість головних теруправлінь скоротили з 27 до 8.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін подасть зміни до бюджету для виплат шахтарям. Зміни до держбюджету для виплати заборгованості внесуть в Раду наступного тижня.

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