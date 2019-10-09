Кабмін призначив 8 заступників міністрів

Рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні
У середу, 9 жовтня, Кабінет міністрів України прийняв ряд кадрових рішень, у міністерства були призначені нові заступники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.
Зокрема, уряд призначив 8 заступників міністрів:
У Міністерство цифрової трансформації призначили чотирьох заступників:
Уряд також звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби.
Нагадаємо, раніше уряд початок скорочення держапарату в сфері юстиції. Кількість головних теруправлінь скоротили з 27 до 8.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін подасть зміни до бюджету для виплат шахтарям. Зміни до держбюджету для виплати заборгованості внесуть в Раду наступного тижня.