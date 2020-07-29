Кабмин назначил 5 замминистров и госсекретаря Минцифры

Кабинет министров на сегодняшнем заседании провел ряд кадровых назначений. Были назначены 5 заместителей министров в четырех министерствах.

Об этом сообщил в Facebook нардеп и представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

На должности в министерствах назначили:

Александра Романишина - замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Александра Дудченко - замминистра развития общин и территорий по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;

Ольгу Ревук - замминистра социальной политики по вопросам европейской интеграции;

Александра Краснолуцкого - замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Ирину Ставчук - замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

Кроме того, Кабмин назначил Ларису Левченко замглавы Государственной архивной службы, а Ивана Турчака - государственным секретарем Министерства цифровой трансформации.

Правительство уволило:

Ирину Ставчук - с должности замминистра защиты окружающей среды (назначена на должность заместителя по вопросам евроинтеграции в этом же министерстве);

Юлию Мороз - с должности первого замглавы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Александра Краснолуцкого - с должности замглавы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (назначен замминистра защиты окружающей среды).

Напомним, две недели назад Кабмин тоже проводил кадровые ротации в министерствах, были назначены 7 заместителей министров.

На минувшей неделе Кабмин создал новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также сообщалось, что в Украине в сентябре появится еще одно министерство.