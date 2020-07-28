Отдельное аграрное министерство создадут не раньше сентября

Пока каникулы в Верховной раде не завершатся, разделять министерство не будут
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отдельное министерство агарной политики создадут не раньше сентября. Однако, само решение о создании уже принято.
Об этом он заявил на брифинге в ходе рабочего визита в Полтавскую область.
По его словам, пока каникулы в Верховной раде не завершатся, разделять министерство не будут.
"Кандидатур нет, министерство появится. Когда? Это будет решение, которое должно быть привязано к кандидатуре и к решению Верховной рады", - сказал он.
Шмыгаль отметил, что сейчас вопрос в во времени, людях и качестве.
Напомним, ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство.
Кроме того, бывший глава Минэкономики, допускал отделение Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.
Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести мораторий на повышение налогов и сборов в следующем году.