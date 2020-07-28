ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Отдельное аграрное министерство создадут не раньше сентября

Полтавская область, Вторник 28 июля 2020 14:46
Отдельное аграрное министерство создадут не раньше сентября
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Пока каникулы в Верховной раде не завершатся, разделять министерство не будут

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отдельное министерство агарной политики создадут не раньше сентября. Однако, само решение о создании уже принято.

Об этом он заявил на брифинге в ходе рабочего визита в Полтавскую область.

По его словам, пока каникулы в Верховной раде не завершатся, разделять министерство не будут.

"Кандидатур нет, министерство появится. Когда? Это будет решение, которое должно быть привязано к кандидатуре и к решению Верховной рады", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что сейчас вопрос в во времени, людях и качестве.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство.

Кроме того, бывший глава Минэкономики, допускал отделение Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести мораторий на повышение налогов и сборов в следующем году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Агропромышленный комплекс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь