Кабмін призначив 5 заступників міністрів і держсекретаря Мінцифри

Уряд на засіданні ухвалив низку кадрових рішень
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні провів низку кадрових призначень. Були призначені 5 заступників міністрів у чотирьох міністерствах.
Про це повідомив у Facebook нардеп і представник уряду у парламенті Василь Мокан.
На посади у міністерствах призначили:
Крім того, Кабмін призначив Ларису Левченко заступником голови Державної архівної служби, а Івана Турчака - державним секретарем Міністерства цифрової трансформації.
Уряд звільнив:
Нагадаємо, два тижні тому Кабмін також проводив кадрові ротації у міністерствах, були призначені 7 заступників міністрів.
На минулому тижні Кабмін створив нове Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
Також повідомлялося, що в Україні у вересні з’явиться ще одне міністерство.