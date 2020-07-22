Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Соответствующее решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания
Кабинет министров утвердил создание нового ведомства - Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот вопрос давно назрел.
Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
"Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности... Сегодня официально мы дадим старт созданию министерства", - отметил глава правительства.
Он добавил, что работа в этом направлении не ограничится одним новосозданным министерством.
Напомним, 16 июля Верховная рада Украины назначила вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса: им стал глава Госкосмоса Олег Уруский.
Как писало РБК-Украина ранее, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020 года.