Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания

Кабинет министров утвердил создание нового ведомства - Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот вопрос давно назрел.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности... Сегодня официально мы дадим старт созданию министерства", - отметил глава правительства.

Он добавил, что работа в этом направлении не ограничится одним новосозданным министерством.

Напомним, 16 июля Верховная рада Украины назначила вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса: им стал глава Госкосмоса Олег Уруский.

Как писало РБК-Украина ранее, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020 года.