Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело

11:02 19.03.2026 Чт
2 хв
Які ініціатави об'єднує законопроєкт?
aimg Тетяна Степанова aimg Юрій Дощатов
Фото: Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроект щодо податків (Getty Images)

Кабінет міністрів найближчими днями планує подати до Верховної Ради єдиний законопроєкт із усіма податковими та митними змінами, прийняття яких необхідне для виконання умов кредиту МВФ.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Зазначається, що законопроєкт об'єднає ініціативу щодо введення ПДВ для ФОП, оподаткування інтернет-платформ і мита на всі посилки з-за кордону, а також продовження дії військового збору на післявоєнний період.

"Законопроєкт уже готовий і найближчими днями буде поданий на розгляд Кабміну", - сказав співрозмовник видання.

Єдиний законопроєкт щодо податків

Нагадаємо, у лютому Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.

Водночас,прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що всі податкові і митні зміни, які виведені з категорії prior actions, стануть структурними маяками, які треба буде виконати для наступного перегляду програми.

Для цього законопроекти про цифрові платформи, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОПів, об’єднають в один великий законопроект (Beautiful Tax Bill).

Стосовно ПДВ для ФОПів, досягнуто домовленості, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн гривень. Таким чином він торкнеться вже не 660 тисяч представників малого бізнесу, а 257 тисяч.

Новий Beautiful Tax Bill треба буде прийняти вже в березні. Але поки, по словам прем’єра, голосів в Раді для цього немає в необхідній кількості.

