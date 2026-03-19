RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник

11:02 19.03.2026 Чт
2 мин
Какие инициативы объединяет законопроект?
aimg Татьяна Степанова aimg Юрий Дощатов
Фото: Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам (Getty Images)

Кабинет министров в ближайшие дни планирует подать в Верховную Раду единый законопроект со всеми налоговыми и таможенными изменениями, принятие которых необходимо для выполнения условий кредита МВФ.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

Читайте также: НДС для ФОПов пока не будет: МВФ смягчил условия для Украины

Отмечается, что законопроект объединит инициативу по введению НДС для ФЛП, налогообложения интернет-платформ и пошлины на все посылки из-за рубежа, а также продление действия военного сбора на послевоенный период.

"Законопроект уже готов и в ближайшие дни будет подан на рассмотрение Кабмина", - сказал собеседник издания.

Единый законопроект по налогам

Напомним, в феврале Международный валютный фонд отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что все налоговые и таможенные изменения, которые выведены из категории prior actions, станут структурными маяками, которые надо будет выполнить для следующего пересмотра программы.

Для этого законопроекты о цифровых платформах, налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФЛП, объединят в один большой законопроект (Beautiful Tax Bill).

Относительно НДС для ФЛП, достигнута договоренность, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн гривен. Таким образом он коснется уже не 660 тысяч представителей малого бизнеса, а 257 тысяч.

Новый Beautiful Tax Bill надо будет принять уже в марте. Но пока, по словам премьера, голосов в Раде для этого нет в необходимом количестве.

Больше по теме:
Кабинет Министров УкраиныНДСЭкономика УкраиныФОПНалогиВерховная рада