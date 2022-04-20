Кабмин направил в Раду законопроект о сотрудничестве Украины с судом в Гааге

Кабинет министров Украины утвердил и направил в Верховную раду законопроект о сотрудничестве с Международным уголовным судом в Гааге. Принятие документа позволит эффективнее привлекать российских военных к ответственности за совершенные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кабмина.

Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что законопроект регулирует сотрудничество с судом в Гааге. Кроме того, документ позволит эффективнее привлекать к ответственности военнослужащих России за совершенные в Украине военные преступления.

"Чтобы все они рано или поздно закончили свою карьеру в Гааге", - подчеркнул Малюська.