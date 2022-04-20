ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін направив у Раду законопроєкт про співпрацю України з судом у Гаазі

Новость на русском →
Київ, Середа 20 квітня 2022 16:34
Кабмін направив у Раду законопроєкт про співпрацю України з судом у Гаазі Фото: Міжнародний кримінальний суд в Гаазі (ANP)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України затвердив і направив до Верховної Ради законопроєкт про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Прийняття документа дозволить ефективніше залучати російських військових до відповідальності за скоєні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кабміну.

Міністр юстиції України Денис Малюська зазначив, що законопроєкт регулює співпрацю з судом у Гаазі. Крім того, документ дозволить ефективніше притягувати до відповідальності військовослужбовців Росії за скоєні в Україні військові злочини.

"Щоб всі вони рано чи пізно закінчили свою кар'єру в Гаазі",- підкреслив Малюська.

Нагадаємо, раніше Малюська повідомив, що через військові злочини Росії до Гааги звернулися вже 42 країни.

Зазначимо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан приїхав у Бучу Київської області, щоб особисто побачити наслідки російської окупації.

Україна протистоїть російському вторгненню 56-й день. Остання інформація - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Международный уголовный суд Гаага Кабінет Міністрів України Війна в Україні
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати