Украина является местом преступления, - главный прокурор Гааги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter суда .

Во время поездки по Киевщине Хан отметил необходимость проведения независимого расследования зверств в Буче и других населенных пунктах. Он также анонсировал приезд группы судебно медицинских экспертов суда.

"Украина является местом преступления. Мы находимся здесь, поскольку имеем рациональные основания считать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного суда", – заявил прокурор.

Хан вместе со своей командой стремится восстановить истинную картину событий в Украине. Залогом этого, по его мнению, должно стать "независимое и беспристрастное" расследование.