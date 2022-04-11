ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за военных преступлений РФ в Гаагу обратились уже 42 страны, - Малюська

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 03:17
Из-за военных преступлений РФ в Гаагу обратились уже 42 страны, - Малюська Фото: Денис Малюська, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В связи с военными преступлениями армии РФ в Украине в Международный суд в Гааге обратились уже 42 страны. При этом едва ли стоит рассчитывать на скорый результат расследований по таким делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

"42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге. Расследование военных преступлений на международном уровне началось. Обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины", - сказал чиновник.

По словам главы Минюста, сбором улик преступлений российских оккупантов в Буче под Киевом занимаются эксперты со всей станы. В то же время количество военных преступлений захватчиков в Украине - "сумасшедшее", и соответственно есть сложности с ресурсами для полного сбора.

"Проблема большая, но военные преступления - это приоритет. У нас есть международная поддержка, на этой неделе приедут эксперты из Франции. Более того, мы находимся в переговорах с другими странами Евросоюза. С большой вероятностью, они также будут давать своих профессиональных экспертов, и это поможет справиться с огромным объемом работы", - отметил Малюська.

В настоящее время собирается база для преследования каждого российского военного отдельно за совершенное ими, и за соответствующие приказы. Так, необходимо исследовать подробно намерение каждого и на основании этого привлекать к уголовной ответственности, что, говорит глава Минюста, "крайне сложно".

Также Малюська добавил, что скорый результат по делам расследования военных преступлений ожидать не стоит, так как РФ не станет выдавать своих военных преступников.

Чиновник в то же время подчеркивает, что российские палачи, которые совершали преступления в Гостомеле и Буче, точно доживут до тех пор, когда их отдадут правосудию - "сроку давности по таким преступлениях нет".

Напомним, недавно Главное управление разведки Минобороны обнародовало имена российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гаага Денис Малюська Международный суд ООН Война России против Украины
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну