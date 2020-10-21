Кабмин намерен сохранить "Нафтогаз" в государственной собственности

Правительство определило приоритеты и основные направления деятельности "Нафтогаза"
Кабинет министров утвердил новую Политику собственности НАК "Нафтогаз Украины". Постановлением предусматривается сохранение компании в государственные собственности.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.
Документ определяет приоритеты, в соответствии с которыми государство владеет компанией; основные направления ее деятельности и показатели эффективности; способ, который государство реализует свои права собственности.
Согласно постановлению, цель государственного владения - "сохранение компании в государственной собственности" для обеспечения:
Согласно документу, в сфере безопасности поставок природного газа Компания обеспечивает безопасные поставки энергии, в частности природного газа, с учетом таких особенностей, как:
Постановлением поручается наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" в трехмесячный срок подать на утверждение Кабинета министров Украины проект Стратегии НАК "Нафтогаз Украины"; правлению НАК "Нафтогаз Украины" подготовить отчет о выполнении ожидаемых результатов деятельности Компании в 2017-2020 годах.
Напомним, Министерство финансов прогнозирует убыточную деятельность Группы "Нафтогаз" в течение 2020-2023 годов. Убытки ожидаются при реализации пессимистического, базового и оптимистического сценариев.
Отметим, в октябре 2020 года "Нафтогаз" отказался от выпуска евробондов на 500 млн долларов. В пресс-службе НАК объяснили это тем, что "инвесторы внимательно следят за реформой корпоративного управления и обеспокоены призывами Государственной аудиторской службы Украины пренебречь требованиями международных стандартов финансовой отчетности".