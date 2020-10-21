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Кабмін має намір зберегти "Нафтогаз" в державній власності

Автор: Олександр Білоус

Уряд визначив пріоритети та основні напрями діяльності "Нафтогазу"

Кабінет міністрів затвердив нову Політику власності НАК "Нафтогаз України". Постановою передбачається збереження компанії у державні власності.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року.

Документ визначає пріоритети, згідно з якими держава володіє компанією; основні напрями її діяльності та показники ефективності; спосіб, у який держава реалізує свої права власності.

Згідно з постановою, мета державного володіння - "збереження компанії у державній власності" для забезпечення:

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  • безпеки постачання природного газу споживачам України;
  • досягнення Україною енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;
  • успішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;
  • ефективного представлення та захисту інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;
  • видобування нафти і природного газу;
  • транспортування нафти і нафтопродуктів.

Згідно з документом, у сфері безпеки постачання природного газу Компанія забезпечує безпечне постачання енергії, зокрема природного газу, з урахуванням таких особливостей, як:

  • залежність населення від державних субсидій та його вразливість до коливань ціни на природний газ;
  • високий ризик неплатежів серед учасників ринку природного газу.

Постановою доручається наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" у тримісячний строк подати на затвердження Кабінету міністрів України проект Стратегії НАК "Нафтогаз України"; правлінню НАК "Нафтогаз України" підготувати звіт про виконання очікуваних результатів діяльності Компанії у 2017-2020 роках.

Нагадаємо, Міністерство фінансів прогнозує збиткову діяльність Групи "Нафтогаз" протягом 2020-2023 років. Збитки очікуються при реалізації песимістичного, базового та оптимістичного сценаріїв.

Відзначимо, у жовтні 2020 року "Нафтогаз" відмовився від випуску євробондів на 500 млн доларів. У прес-службі НАК пояснили це тим, що "інвестори уважно стежать за реформою корпоративною управління і стурбовані закликами Державної аудиторської служби України знехтувати вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності".

Прогноз погоди
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