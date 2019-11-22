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Кабмин намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене, - Оржель

Новости » Политика     22.11.2019 - 20:22
Кабмин намерен предложить населению покупать газ по фиксированной цене, - Оржель
Фото: Алексей Оржель (brdo.com.ua)

С 1 января покупка газа возможна по "страховой" цене 7 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что с 1 января следующего года Кабмин планирует предложить бытовым потребителям возможность покупки природного газа по "страховой" цене около 7 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м. (с НДС), которая будет действительна до конца отопительного сезона. Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

По его словам, людям будет предложена определенная страховая цена на газ, котору они смогут выбрать до конца отопительного сезона.

"С 1 января людям будет предложена определенная страховая цена на газ, они смогут ее выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена первого квартала 2019 года, и будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сообщил министр.

Также он добавил, что возможная приостановка транзита российского газа через территорию Украины может привести к значительному росту цен на топливо на европейском и украинском рынках. В то же время министр не исключает вариант сохранения цен на текущем уровне (в ноябре для населения - 5,9 тыс. гривенн за 1 тыс. куб. м, с НДС) или их небольшого роста.

"Отказ от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус", - заявил Оржель.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украину не интересует контракт с "Газпромом" на один год, который предлагает российская сторона.

Кроме того, в Кабмине предполагают, что Российская Федерация может прокачивать газ через Украину без контракта.

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