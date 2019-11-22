Кабмін має намір запропонувати населенню купувати газ за фіксованою ціною, - Оржель

Фото: Олексій Оржель (brdo.com.ua)

З 1 січня купівля газу можлива за "страховий" ціною 7 тис. гривень за 1 тис. куб. м

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що з 1 січня наступного року Кабмін планує запропонувати побутовим споживачам можливість покупки природного газу "страховий" ціною близько 7 тис. гривень за 1 тис. куб. м (з ПДВ), яка буде дійсна до кінця опалювального сезону. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, людям буде запропонована певна страхова ціна на газ, яку вони зможуть обрати до кінця опалювального сезону.

"З 1 січня людям буде запропонована певна страхова ціна на газ, вони зможуть обрати до кінця опалювального сезону. Вона буде навіть менше, ніж ціна першого кварталу 2019 року, і буде зафіксована до кінця опалювального сезону", - повідомив міністр.

Також він додав, що можливе припинення транзиту російського газу через територію України може призвести до значного зростання цін на паливо на європейському та українському ринках. У той же час міністр не виключає варіант збереження цін на поточному рівні (у листопаді для населення - 5,9 тис. гривень за 1 тис. куб. м, з ПДВ) або їх невеликого зростання.

"Відмова від такої ціни може зіграти як у плюс, так і мінус", - заявив Оржель.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україну не цікавить контракт з "Газпромом" на один рік, який пропонує російська сторона.

Крім того, в Кабміні припускають, що Російська Федерація може прокачувати газ через Україну без контракту.