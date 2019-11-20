Украину не интересует контракт с "Газпромом" на один год, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук отметил, что украинская сторона заинтересована в долгосрочном транзите

Украина не заинтересована в заключении промежуточного контракта на транзит газа с "Газпромом" сроком на один год. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина заинтересована в долгосрочном контракте, который обеспечит работоспособность ГТС и энергобезопасность Украины и Европы.

"Что касается конкретных положений контракта - я бы не хотел давать комментарии, потому что идут переговоры…В рамках переговорах эти договоренности должны обсуждаться свободно, без давления с точки зрения политических позиций… Мы настаиваем, что Украине нужен не какой-то там промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли завершить свою инфраструктуру, с помощью которой они будут давить на Украину и Европу", - отметил Гончарук.

В то же время, как отметил премьер, Украина заинтересована в долгосрочном контракте, в рамках которого стороны будут работать на европейских условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год.

"Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем, в том числе, и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - заявил министр энергетики РФ Александр Новак.