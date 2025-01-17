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Кабмін може розглянути підвищення зарплат поліцейським

Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд України може розглянути підняття зарплат поліцейським. Терміни розгляду питання поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

Він зазначив, що два роки в Україні зарплати поліцейських не індексуються, відповідно і не підвищуються. Міністр нагадав, що працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 тисяч гривень. В областях, де проходять бойові дії, виплати становлять 30 тисяч гривень.

За словами Клименка, середня заробітна плата поліцейського в Україні складає 34-36 тисяч гривень. 

"Ми будемо на уряді питання підвищення зарплати також, можливо, у подальшому розглядати. Але це буде огульно (недиференційований підхід, - ред.) по всій державі", - заявив глава МВС.

 

Мобілізація поліції

Нагадаємо, раніше глава МВС Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч правоохоронців. За його словами, близько 10 тисяч поліцейських - це комбатанти, що знаходяться на лінії фронту.

У Нацполіції наголошували, що готові до можливої мобілізації своїх співробітників. Проте, на думку голови Нацполіції, такий крок погіршить криміногенну ситуацію в країні.

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