Кабмін може розглянути підвищення зарплат поліцейським

Він зазначив, що два роки в Україні зарплати поліцейських не індексуються, відповідно і не підвищуються. Міністр нагадав, що працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 тисяч гривень. В областях, де проходять бойові дії, виплати становлять 30 тисяч гривень.

За словами Клименка, середня заробітна плата поліцейського в Україні складає 34-36 тисяч гривень.

"Ми будемо на уряді питання підвищення зарплати також, можливо, у подальшому розглядати. Але це буде огульно (недиференційований підхід, - ред.) по всій державі", - заявив глава МВС.