Кабмин может рассмотреть повышение зарплат полицейским

Он отметил, что два года в Украине зарплаты полицейских не индексируются, соответственно и не повышаются. Министр напомнил, что работникам Нацполиции дополнительно выплачивают 10 тысяч гривен. В областях, где проходят боевые действия, выплаты составляют 30 тысяч гривен.

По словам Клименко, средняя заработная плата полицейского в Украине составляет 34-36 тысяч гривен.

"Мы будем на правительстве вопрос повышения зарплаты также, возможно, в дальнейшем рассматривать. Но это будет огульно (недифференцированный подход, - ред.) по всему государству", - заявил глава МВД.