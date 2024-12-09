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У МВС розповіли, скільки всього поліцейських перебувають безпосередньо на фронті

Понеділок 09 грудня 2024 09:21
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У МВС розповіли, скільки всього поліцейських перебувають безпосередньо на фронті Фото: Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція постійно перебувають на лінії бойового зіткнення. Вони займаються евакуацією цивільного населення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, деякі підрозділи вже кілька місяців знаходяться безпосередньо у Силах оборони. Мова про спеціальні підрозділи, бригаду "Лють", і зведені підрозділи, що воюють разом із Нацгвардією.

"Це тисячі поліцейських - 10%. від всіх правоохоронців. Близько 10 тисяч поліцейських – це комбатанти, що знаходяться на лінії фронту", - каже Клименко.

Водночас він зауважив, що на постійній основі у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч правоохоронців. Вони займаються евакуацією людей та роботою на блокпостах.

"Великий спектр робіт поза поліцейською діяльністю. 40-45 тисяч постійно перебувають у зоні бойових дій та прифронтових регіонах. І ми говоримо про прикордоння, де знаходиться Державна прикордонна служба та підрозділи поліції," - розповів міністр.

Він також звернув увагу на те, що у Нацполіції зі 100 тисяч 25% - це жінки, а ще 17% - це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку.

"Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки та 17% - це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу задіяні. Більше половини Нацгвардії задіяно до виконання бойових завдань і половину Державної прикордонної служби задіяно", - підкреслив Клименко.

Детальніше про роль поліції на фронті, комунікацію міністерства з ТЦК, обіг зброї та спільну безпеку в країні - читайте в інтерв'ю Ігоря Клименка.

Мобілізація правоохоронців

Варто нагадати, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що якщо ситуація в країні погіршуватиметься, правоохоронці будуть готові мобілізуватися.

Також голова Національної поліції України Іван Вигівський розповідав, що у випадку мобілізації поліцейських може виникнути проблема з криміногенною ситуацією в країні. Втім у Нацполіції готові до такого рішення.

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