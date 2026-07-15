Кабмін Корецького. Хто увійде до оновленого уряду та хто може замінити Федорова

Так, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомив черговий "апдейт" по кадрам у новому уряді. Він та низка нардепів також розкрили головну інтригу - за останніми даними Михайло Федоров таки залишає посаду міністра оборони. Ймовірним наступником буде Ігор Клименко (МВС).

Джерела РБК-Україна також підтверджують низку кадрових рішеннь. Зокрема, як ми вже писали, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім - потенційний кандидат на Мінветеранів. Також нараз відомо, що Денис Улютін залишається в Мінсоцполітики, а от Олексій Соболев залишає Мінекономіки.

Крім того, поінформовані співрозмовники РБК-Україна підтверджують кандидатури Андрія Бутенка в МОН замість Оксена Лісового, Дениса Маслова - в Мінюст, Оксану Ферчук - в Мінцифри.

Тож, станом на вечір середи до Кабміну Корецького увійдуть:

Перший віце-прем'єр, Міненерго - Денис Шмигаль,

Віце-прем'єр по євроінтеграції - Всеволод Ченцов,

Віце-прем'єр, Мінкульт - Тетяна Бережна,

Міноборони - Ігор Клименко,

МВС - Іван Вигівський,

Міністр фінансів - Сергій Марченко,

МОЗ - Віктор Ляшко,

Мінспорту - Матвій Бідний,

МЗС - Андрій Сибіга,

Мінсоцполітики - Денис Улютін,

Мінветеранів та ВПО - Віталій Кім,

МОН - Андрій Бутенко,

Міністр економіки та екології - Олександр Кравченко,

Міністр аграрної політики - Тарас Висоцький,

Мінрегіон - Віталій Безгін,

Мінінфрастурктури - Микола Калашник (Київська ОВА),

Мінюст - Денис Маслов,

Мінцифри - Оксана Ферчук.

Оновлення Кабміну

Процес перезапуску Кабміну триває з неділі. Саме 12 липня президент Зеленський зустрівся пообіді з на той час чинним прем'єром Юлією Свириденко. Після наради він повідомив в соцмережах про рішення оновити уряд та запропонував Свириденко нову посаду.

Вчора Рада вже звільнила Свириденко, а відповідно у відставку пішов і весь її уряд. Завтра, як очікується, парламент призначить нового очільника уряду - Сергія Корецького, а також буде сформовано Кабмін.

Наразі відомо, що голосування за міністрів планується пакетом. Окрім МЗС та Міноборони, ці кандидатури голосуються окрема за поданням президента.