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Кабмин изменил порядок расчетов за экспорт электроэнергии

Новина українською →
Украина, Вторник 23 августа 2022 16:00
Кабмин изменил порядок расчетов за экспорт электроэнергии Фото: порядок расчетов за экспорт электроэнергии изменен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на экспортеров электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Изменениями уточняется формульный расчет стоимости услуги по обеспечению безопасности поставки электрической энергии для каждого экспортера электрической энергии по каждой стране, в которую осуществляется экспорт. А именно, расходы на доступ к физическому праву на передачу пропускной способности экспортерами электрической энергии определяются в Украине", - написал он.

Напомним, в начале июля Кабинет министров Украины возложил специальные обязанности на экспортеров электроэнергии.

Отметим, цена экспортной электроэнергии из Украины за последнюю неделю выросла в 1,5 раза. Цена составляла 11,3 тыс. грн/МВт (предыдущая - около 6,9 тыс. грн/МВт).

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Кабинет Министров Украины
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