Кабмин изменил порядок расчетов за экспорт электроэнергии

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на экспортеров электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Изменениями уточняется формульный расчет стоимости услуги по обеспечению безопасности поставки электрической энергии для каждого экспортера электрической энергии по каждой стране, в которую осуществляется экспорт. А именно, расходы на доступ к физическому праву на передачу пропускной способности экспортерами электрической энергии определяются в Украине", - написал он.