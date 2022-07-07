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Тарифы не повысят. На рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 17:53
Тарифы не повысят. На рынке электроэнергии ввели механизм спецобязательств Фото: заседание Кабмина (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины возложил специальные обязательства на участников рынка электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что механизм применили для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойных поставок.

"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня делается все, чтобы тарифы на услуги ЖКХ, в частности, на электроэнергию, оставались стабильными.

"Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев" писало, что зимой может не хватить электроэнергии и начнется импорт из Европы.

До этого Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в Европу.

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Кабинет Министров Украины Электроэнергия
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