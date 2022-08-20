Цена экспортной электроэнергии из Украины за неделю выросла в 1,5 раза

Средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС в течение 15-21 августа увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

По данным пресс-службы, цена составляла 11,3 тыс. грн/МВт (предыдущая - около 6,9 тыс. грн/МВт).

Увеличение произошло на фоне роста средневзвешенной цены базовой нагрузки в Румынии и Словакии, которая увеличилась на 33% (с 378 евро МВт ч до 502 евро МВт ч) и 40% (358 евро МВт ч до 502 евро МВт ч) соответственно.

В течение недели на аукционах был продан весь доступный объем сечения: 125 МВт в направлении Румынии и 125 МВт в направлении Словакии. В каждых торгах участвовали от 6 до 9 компаний, добавили в пресс-службе.