Уряд змінив порядок розрахунків за експорт електроенергії
Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на експортерів електричної енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Змінами уточнюється формульний розрахунок вартості послуги із забезпечення безпеки постачання електричної енергії для кожного експортера електричної енергії за кожною країною, до якої здійснюється експорт. А саме, витрати на доступ до фізичного права на передачу пропускної спроможності експортерами електричної енергії визначаються в Україні", - написав він.
Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів України поклав спеціальні обов’язки на експортерів електроенергії.
Відзначимо, ціна експортної електроенергії з України за останній тиждень зросла у 1,5 рази. Ціна становила 11,3 тис. грн/МВт (попередня - близько 6,9 тис. грн/МВт).