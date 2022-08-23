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Уряд змінив порядок розрахунків за експорт електроенергії

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 16:00
Уряд змінив порядок розрахунків за експорт електроенергії Фото: порядок розрахунків за експорт електроенергії змінений (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на експортерів електричної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Змінами уточнюється формульний розрахунок вартості послуги із забезпечення безпеки постачання електричної енергії для кожного експортера електричної енергії за кожною країною, до якої здійснюється експорт. А саме, витрати на доступ до фізичного права на передачу пропускної спроможності експортерами електричної енергії визначаються в Україні", - написав він.

Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів України поклав спеціальні обов’язки на експортерів електроенергії.

Відзначимо, ціна експортної електроенергії з України за останній тиждень зросла у 1,5 рази. Ціна становила 11,3 тис. грн/МВт (попередня - близько 6,9 тис. грн/МВт).

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Кабінет Міністрів України
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