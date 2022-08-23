Уряд змінив порядок розрахунків за експорт електроенергії

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на експортерів електричної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Змінами уточнюється формульний розрахунок вартості послуги із забезпечення безпеки постачання електричної енергії для кожного експортера електричної енергії за кожною країною, до якої здійснюється експорт. А саме, витрати на доступ до фізичного права на передачу пропускної спроможності експортерами електричної енергії визначаються в Україні", - написав він.