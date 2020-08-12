Кабмин изменил порядок пересечения КПВВ с Крымом: кому не нужна самоизоляция

Соответствующее решение правительство приняло на заседании
Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом. Отныне самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Соответствующее решение принято правительством сегодня, 12 августа", - указано в сообщении.
Кроме того, абитуриентам с временно оккупированных территорий упростили правила пересечения КПВВ: им не нужно проходить обязательную самоизоляцию.
Таким образом, отныне пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дій вдома":
Кроме того, действующим остается перечень разрешенных гуманитарных оснований пересечения КПВВ на админгранице с Крымом.
Напомним, ранее в Кабмине уточнили гуманитарные основания пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом.
Как писало РБК-Украина, согласно решению правительства, пропуск граждан через КПВВ на административной границе с Крымом ограничен до 30 августа.