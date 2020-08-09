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У Зеленского назвали основания для пересечения админграницы с Крымом

Крым, Воскресенье 09 августа 2020 10:59
У Зеленского назвали основания для пересечения админграницы с Крымом
Фото: КПВВ на админмежах с Крымом (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

После пересечения КПВВ нужно обязательно пройти самоизоляцию

Согласно решению Кабинета министров Украины пропуск граждан через КПВВ на административной границе с Крымом ограничен. Попасть на подконтрольную Украине территорию можно только при определенных основаниях.

Об этом заявили в представительстве президента Украины в Крыму.

Так, основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:

  • подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;
  • наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;
  • необходимость соблюдения принципа единства семьи;
  • тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;
  • смерть или тяжелая болезнь близких родственников;
  • другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).

После пересечения КПВВ с оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения негативного теста на COVID-19.

Напомним, украинское правительство пока не планирует отменять обязательную самоизоляцию после пересечения КПВВ из оккупированной территории; Шмыгаль рассказал, при каких условиях могут отменить это ограничение.

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