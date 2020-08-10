В Кабмине уточнили основания пересечения КПВВ на админгранице с Крымом

Фото: КПВВ (mtot.gov.ua)

Пропуск граждан через КПВВ ограничили до 30 августа

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уточнили основания пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом. В ведомстве напоминают, что с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа временно ограничивается пропуск граждан через КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

"Обобщена практика гуманитарных оснований для учета при принятии решений о предоставлении права на въезд/выезд в/с временно оккупированной территории Украины", - указано в сообщении.

В частности, пропуск разрешен в рамках соблюдения принципа единства семьи. В случаях совместного путешествия членов семьи, имеющих различную регистрацию места жительства, при наличии оснований для пересечения КПВВ хотя бы у одного члена семьи другие члены семьи также могут его пересечь.

"Допускается пересечение... ребенком без сопровождения с целью воссоединения с семьей, при отсутствии оснований для пересечения линии разграничения/административной границы у сопровождающего лица, однако одновременно с другой стороны линии разграничения/административной границы ребенка должно ожидать уполномоченное лицо (один из родителей, опекун, другое уполномоченное лицо)", - уточняют в министерстве.

Также пересечение разрешается:

в случае смерти близких родственников (необходимость организации захоронения) или тяжелой болезни близких родственников (основанием могут быть копии справок о смерти, медицинских справок, копии паспортов больных или умерших);

тяжких и хронических болезней (инсулинозависимый диабет, онкологические заболевания, потребность в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии), необходимость пополнения запасов лекарств и прохождения регулярного лечения или терапии (основанием могут быть копии медицинских справок, рецептов).

Также пересечение разрешено лицам без прописки на подконтрольной/неподконтрольной правительству Украины территории, однако они могут по-другому подтвердить факт постоянного проживания на этой территории. В частности, основанием могут быть копии паспортов родственников или членов семей, проживающих в направлении следования, документы или копии, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество или место работы.

Пересечь КПВВ может и лицо с документами, подтверждающими право на постоянное или временное проживание в третьей стране и при наличии подтверждения запланированной эвакуации в это государство (основанием могут быть вид на жительство, билеты, переписка).

Кроме того, пересечение разрешили при подаче абитуриентом (в том числе с участием одного из родителей или опекуна) документов для поступления в учреждения образования, участии в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, а также сдаче студентами экзаменов в учебных заведениях.

"Другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения лицом линии разграничения/административной границы в любом направлении по гуманитарным соображениям, или с целью предотвращения нарушения основных прав (например, в случае политического преследования на оккупированной территории и т.п.)", - добавили в МинВОТ.

Напомним, согласно решению Кабмина, пропуск граждан через КПВВ на административной границе с Крымом ограничен.

Как писало РБК-Украина, КМУ пока не планирует отменять обязательную самоизоляцию после пересечения КПВВ с оккупированной территории; премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях могут отменить это ограничение.