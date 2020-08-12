Кабмін змінив порядок перетину КПВВ з Кримом: кому не потрібна самоізоляція

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку перетину КПВВ на адміністративній межі з окупованим Кримом. Відтепер самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР. Відповідне рішення прийнято урядом сьогодні, 12 серпня", - вказано у повідомленні.
Крім того, абітурієнтам з тимчасово окупованих територій спростили правила перетину КПВВ: їм не потрібно проходити обов'язкову самоізоляцію.
Таким чином, відтепер перетнути КПВВ можуть громадяни України та члени їх сімей (без дозволу голови Держприкордонслужби та погодження Мінреінтеграції) за умови негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або за умови дотримання умов самоізоляції протягом 14 днів з використанням електронного сервісу "Дій вдома":
Крім того, чинним залишається перелік дозволених гуманітарних підстав перетину КПВВ на адмінмежі з Кримом.
Нагадаємо, раніше у Кабміні уточнили гуманітарні підстави перетину КПВВ на адміністративній межі з окупованим Кримом.
Як писало РБК-Україна, згідно з рішенням уряду, пропуск громадян через КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом обмежений до 30 серпня.