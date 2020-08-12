Кабмін змінив порядок перетину КПВВ з Кримом: кому не потрібна самоізоляція

Фото: КПВВ на адмінкордоні з Кримом (mtot.gov.ua)

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку перетину КПВВ на адміністративній межі з окупованим Кримом. Відтепер самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР. Відповідне рішення прийнято урядом сьогодні, 12 серпня", - вказано у повідомленні.

Крім того, абітурієнтам з тимчасово окупованих територій спростили правила перетину КПВВ: їм не потрібно проходити обов'язкову самоізоляцію.

Таким чином, відтепер перетнути КПВВ можуть громадяни України та члени їх сімей (без дозволу голови Держприкордонслужби та погодження Мінреінтеграції) за умови негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або за умови дотримання умов самоізоляції протягом 14 днів з використанням електронного сервісу "Дій вдома":

місце проживання яких зареєстровано на підконтрольній Україні території при виїзді з тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя;

місце проживання яких зареєстровано в Криму або Севастополі при в’їзді на тимчасово окуповану територію півострова;

у разі якщо перетин здійснюється для захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Крім того, чинним залишається перелік дозволених гуманітарних підстав перетину КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Нагадаємо, раніше у Кабміні уточнили гуманітарні підстави перетину КПВВ на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Як писало РБК-Україна, згідно з рішенням уряду, пропуск громадян через КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом обмежений до 30 серпня.