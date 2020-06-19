Кабмин хочет запретить продажу электронных сигарет украинцам младше 18 лет

Кабинет министров хочет запретить продажу электронных сигарет украинцам младше 18 лет. Правительство внесло в Верховную раду соответствующий проект закона №3628.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает запретить продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями. Планируется запретить и продажу товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

Штрафы за нарушение правил продажи электронных сигарет

Штрафом наказывается нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них.

Речь идет о продаже в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местных властей, как таковые, где розничная торговля этими товарами запрещена. Также нарушением считается и их продажа лицу, которому нет 18 лет.

Следовательно, нарушение правил торговли этими товарами, в том числе и электронными сигаретами, влечет за собой штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 - 13600 гривен).

Торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, с рук хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за такое же нарушение, его ожидает админвзыскание в размере от 800 до 1400 таких минимумов (13 600 - 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.

Напомним, в конце 2019 года Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука инициировал изменения в законодательство, которое упорядочивает оборот электронных сигарет в Украине.

Как писало РБК-Украина, в ноябре прошлого года законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет.