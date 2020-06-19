Кабмін хоче заборонити продаж електронних сигарет українцям молодше 18 років

Кабінет міністрів хоче заборонити продаж електронних сигарет українцям молодше 18 років. Уряд вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3628.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.

Штрафи за порушення правил продажу електронних сигарет

Штрафом карається порушення правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються у них.

Йдеться про продаж у приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням місцевої влади, як таких, де роздрібна торгівля цими товарами заборонена. Також порушенням вважається і їх продаж особі, якій немає 18 років.

Отже, порушення правил торгівлі цими товарами, у тому числі й електронними сигаретами, тягне за собою штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 - 13 600 гривень).

Торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з рук хочуть карати таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.

Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за таке ж порушення, не неї очікує адмінстягненні у розмірі від 800 до 1400 таких мінімумів (13 600 - 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує оборот електронних сигарет в Україні.

Як писало РБК-Україна, у листопаді минулого року законодавці Нью-Йорка проголосували за заборону ароматизованих електронних сигарет.