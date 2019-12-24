Кабмин планирует упорядочить оборот электронных сигарет в Украине

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин инициирует запрет курения электронных сигарет в общественных местах

Кабинет министров инициировал изменения в законодательство, которое упорядочивает оборот электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

Гончарук отмечает, что Кабмин приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. По его словам, оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины и должны быть ограничения на рекламу электронных сигарет и новейших табачных изделий.

Также Кабмин инициирует запрет курения таких сигарет в общественных местах.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Напомним, парламент одобрил во втором чтении законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".