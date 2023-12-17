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Кабмін хоче продовжити виплати для частини переселенців у 2024 році: кого стосується

Київ, Неділя 17 грудня 2023 06:36
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Кабмін хоче продовжити виплати для частини переселенців у 2024 році: кого стосується Фото: Кабмін хоче продовжити виплати для частини переселенців у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В українському уряді хочуть погодити постанову, яка передбачає продовження виплат для частини переселенців у 2024 році.

Про це йдеться у заяві Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Як зазначили у відомстві, під головуванням голови міністерства Ірини Верещук відбулася нарада за участю представників Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінінфраструктури та Державного центру зайнятості. На нараді обговорювали проект постанови щодо продовження виплат вразливим категоріям переселенців.

У Мінреінтеграції наголосили, що питання є дуже актуальним, оскільки постановою уряду передбачено припинення виплат для частини переселенців з 1 лютого 2024 року.

В уряді хочуть автоматично продовжити виплати переселенцям ще на 6 місяців для:

  • осіб, які втратили працездатність або пенсіонерів з низьким рівнем пенсії;
  • осіб з інвалідністю або осіб, які доглядають дитину з інвалідністю;
  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Ми повинні підтримувати внутрішніх переселенців. Але до питання продовження виплат ВПО треба підійти виважено. Щоб сфокусувати державну допомогу саме на тих, хто її більше потребує", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше уряд вирішив з 1 лютого 2024 року скасувати виплати для тих переселенців, чиє матеріальне становище дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Також раніше Кабінет міністрів України вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців та виплат їм держдопомоги.

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Ірина Верещук виплати Війна Росії проти України Міністерство реінтеграції
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