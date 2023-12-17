Кабмин хочет продлить выплаты для части переселенцев в 2024 году: кого касается
В украинском правительстве хотят согласовать постановление, которое предусматривает продление выплат для части переселенцев в 2024 году.
Об этом сказано в заявлении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
Как отметили в ведомстве, под председательством главы министерства Ирины Верещук прошло совещание при участии представителей Минреинтеграции, Минсоцполитики, Минфина, Мининфраструктуры и Государственного центра занятости. На совещании обсуждали проект постановления насчет продолжения выплат уязвимым категориям переселенцев.
В Минреинтеграции подчеркнули, что вопрос является очень актуальным, поскольку постановлением правительства предусмотрено прекращение выплат для части переселенцев с 1 февраля 2024 года.
В правительстве хотят автоматически продлить выплаты переселенцам еще на 6 месяцев для:
- лиц, которые потеряли трудоспособность, или пенсионеров с низким уровнем пенсии;
- лиц с инвалидностью или лиц, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
"Мы должны поддерживать внутренних переселенцев. Но к вопросу продолжения выплат ВПЛ нужно подойти взвешенно. Чтобы сфокусировать государственную помощь именно на тех, кто больше ее нуждается", - отметила Верещук.
Напомним, ранее правительство решило с 1 февраля 2024 года отменить выплаты для тех переселенцев, чье материальное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.
Также ранее Кабинет министров Украины внес изменения в ряд правительственных постановлений относительно учета переселенцев и выплат им госпомощи.
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