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Кабмин хочет продлить выплаты для части переселенцев в 2024 году: кого касается

Киев, Воскресенье 17 декабря 2023 06:36
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Кабмин хочет продлить выплаты для части переселенцев в 2024 году: кого касается Фото: Кабмин хочет продлить выплаты для части переселенцев в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В украинском правительстве хотят согласовать постановление, которое предусматривает продление выплат для части переселенцев в 2024 году.

Об этом сказано в заявлении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Как отметили в ведомстве, под председательством главы министерства Ирины Верещук прошло совещание при участии представителей Минреинтеграции, Минсоцполитики, Минфина, Мининфраструктуры и Государственного центра занятости. На совещании обсуждали проект постановления насчет продолжения выплат уязвимым категориям переселенцев.

В Минреинтеграции подчеркнули, что вопрос является очень актуальным, поскольку постановлением правительства предусмотрено прекращение выплат для части переселенцев с 1 февраля 2024 года.

В правительстве хотят автоматически продлить выплаты переселенцам еще на 6 месяцев для:

  • лиц, которые потеряли трудоспособность, или пенсионеров с низким уровнем пенсии;
  • лиц с инвалидностью или лиц, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;
  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Мы должны поддерживать внутренних переселенцев. Но к вопросу продолжения выплат ВПЛ нужно подойти взвешенно. Чтобы сфокусировать государственную помощь именно на тех, кто больше ее нуждается", - отметила Верещук.

Напомним, ранее правительство решило с 1 февраля 2024 года отменить выплаты для тех переселенцев, чье материальное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Также ранее Кабинет министров Украины внес изменения в ряд правительственных постановлений относительно учета переселенцев и выплат им госпомощи.

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Ирина Верещук виплати Война России против Украины Министерство реинтеграции
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