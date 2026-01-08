Кабмін готує зміни в роботі офісів та шкіл через негоду
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести зміни в роботу офісів і шкіл через складні погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
За словами президента України, в Україні у більшості регіонів значно погіршились погодні умови, що ускладнило роботу дорожніх та комунальних служб. Ситуація фактично відповідає надзвичайному режиму для всіх служб, які забезпечують життєдіяльність міст і громад.
Через це Володимир Зеленський дав доручення уряду підготувати рішення, яке дозволить некритичним установам і офісам відправляти працівників додому на час несприятливих погодних умов.
"Домовлено з прем’єр-міністром України, що уряд підготує відповідне рішення, яке дозволить некритичним установам і офісам залишати працівників вдома на час несприятливих погодних умов", - заявив Зеленський.
Також у взаємодії з місцевою владою буде визначено параметри роботи шкіл, щоб забезпечити безпечні умови для учнів та персоналу на цей і наступний тиждень.
Влада закликає громадян бути уважними на дорогах, дотримуватися сигналів попередження та повідомляти про аварійні ситуації, аби всі служби могли оперативно реагувати на наслідки негоди.
Надзвичайні погодні умови
Стало відомо, що через складні погодні умови 75 тисяч родин на Київщині залишились без електроенергії.
Напередодні прем'єр України Юлія Свириденко розповіла, що через похолодання і можливість налипання снігу є ймовірність вимкнення світла поза графіками.
Через сильні снігопади та погіршення погодних умов у кількох областях України ситуація на дорогах значно ускладнилася: фіксують сотні ДТП, а для великовагового транспорту запроваджені обмеження.
У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України зазначили, що негода продовжує зміщуватися - після західних регіонів вона охоплює Рівненську, Хмельницьку, Вінницьку області та далі рухається в бік Київської.