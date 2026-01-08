Кабмин готовит изменения в работе офисов и школ из-за непогоды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского .

По словам президента Украины, в Украине в большинстве регионов значительно ухудшились погодные условия, что осложнило работу дорожных и коммунальных служб. Ситуация фактически соответствует чрезвычайному режиму для всех служб, которые обеспечивают жизнедеятельность городов и общин.

Поэтому Владимир Зеленский дал поручение правительству подготовить решение, которое позволит некритическим учреждениям и офисам отправлять работников домой на время неблагоприятных погодных условий.

"Договорено с премьер-министром Украины, что правительство подготовит соответствующее решение, которое позволит некритическим учреждениям и офисам оставлять работников дома на время неблагоприятных погодных условий", - заявил Зеленский.

Также во взаимодействии с местными властями будут определены параметры работы школ, чтобы обеспечить безопасные условия для учеников и персонала на эту и следующую неделю.

Власти призывают граждан быть внимательными на дорогах, соблюдать сигналы предупреждения и сообщать об аварийных ситуациях, чтобы все службы могли оперативно реагировать на последствия непогоды.