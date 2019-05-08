Кабмін готує санкції за видачу паспортів РФ на Донбасі

Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Санкції введуть щодо причетних до паспортизації Донбасу

Кабінет міністрів України готує персональні санкції за видачу російських паспортів на Донбасі. Про це на брифінгу повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

За його словами, в уряді готують перелік причетних до видачі паспортів українським громадянам на окупованій території, а також до тиску і примусу до отримання цих документів.

"Ми готуємо зараз перелік таких посадових осіб Російської Федерації, до яких повинні бути застосовані персональні санкції у взаємодії з міжнародними партнерами", - зазначив Черниш.

Нагадаємо, сьогодні міністр у справах ветеранів Ірина Фриз заявила, що Україна може позбавити пенсій і соціальних виплат тих жителів окупованого Донбасу, які отримають російські паспорти.

Раніше президент Росії Володимир Путін допускав, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.

"З приводу можливості одержання пенсії і у нас, і в Україні - теоретично це можливо", - зазначив він. Він також додав, що середній рівень пенсії в Україні по старості майже в три рази менше, ніж в Росії.