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На Кабмин Гончарука завели дело за халатность в борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 12:32
На Кабмин Гончарука завели дело за халатность в борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Секретарь СНБО требовал запретить экспорт медицинской продукции

За возможную халатность при принятии мер против коронавируса в Украине на членов Кабинета министров бывшего премьера Алексея Гончарука завели дело. Об этом говорится в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что САП открыла уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу.

Сообщается, что 31 января и 8 февраля 2020 секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в адрес премьера Гончарука направил письма о необходимости запрета на экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может быть использована в борьбе с COVID-19.

"Однако Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорировано вышеуказанные меры, которые так и не были приняты. 23 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины", - говорится в сообщении.

Расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

На Кабмин Гончарука завели дело за халатность в борьбе с коронавирусом

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предложил принять дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Его предложения заключаются в увеличении дефицита госбюджета минимум в три раза с одновременным секвестром, а также в реструктуризации внешнего долга.

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