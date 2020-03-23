На Кабмін Гончарука завели справу за недбалість у боротьбі з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Секретар РНБО вимагав заборонити експорт медичної продукції

За можливу недбалість при прийнятті заходів проти коронавірусу в Україні на членів Кабінету міністрів колишнього прем'єра Олексія Гончарука завели справу. Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що САП відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб Кабінету міністрів при здійсненні заходів, спрямованих на протидію коронавірусу.

Повідомляється, що 31 січня і 8 лютого 2020 секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на адресу прем'єра Гончарука направив листи про необхідність заборони на експорт і реекспорт продукції, яка прямо або побічно може бути використана в боротьбі з COVID-19.

"Однак Кабінетом міністрів України тоді фактично проігноровано вищевказані заходи, що так і не були прийняті. 23 березня 2020 відомості про можливе скоєння кримінального злочину внесені до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України", - йдеться в повідомленні.

Розслідування доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував вжити додаткових заходів для боротьби з коронавірусом. Його пропозиції полягають у збільшенні дефіциту держбюджету мінімум в три рази з одночасним секвестром, а також в реструктуризації зовнішнього боргу.