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Аваков предложил антикризисный план для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 11:54
Аваков предложил антикризисный план для борьбы с коронавирусом
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

По его словам, придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает принять дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, увеличить дефицит госбюджета минимум в три раза с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам главы МВД, придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги.

  • Верховной Раде немедленно - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры.
  • Увеличить дефицит госбюджета - на 200 млрд.
  • Провести секвестр бюджета - сократив расходы на некритичные на нинийшний время вложения и инвестиции. Не допуская убытков по линии обороны и безопасности.
  • Заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в ​​антикризисных мерах и получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.
  • В кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплате процентов и основного долга в ближайшие годы.
  • Жестко пресекать спекуляции на валютном рынке и выводе антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связные механизмы.
  • Никогда не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране - сразу после окончания карантина - и восстановить сразу после окончания карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение.
  • Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.
  • Предусмотреть специальные мероприятия по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещения.

Напомним, правительство готовит перечень запрещенных на время карантина в Украине видов деятельности.

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