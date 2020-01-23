Кабмин Гончарука могут покинуть 2-3 министра, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

После Нового года планируется ротация министров

Кабинет министров могут покинуть 2-3 министры. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Украинской правде".

Арахамия подтвердил, что после Нового года планируется ротация министров. Как пример, он назвал увольнение министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

"Думаю, 2-3 министры могут (уволиться, - ред.). Но об этом рано говорить. Пока Бабак изъявила такое желание, и мы проголосуем за Дениса Шмыгаля. Что касается других... Смотрите, это же не политическое правительство, а технократическое", - заявил он.

Относительно временного министра внутренних дел Арсена Авакова Арахамия ответил, что "это решение Владимира Зеленского".

"Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решение", - сообщил он.

Напомним, сегодня в Давосе премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве не планируется никаких отставок. Сам он до этого писал заявление об отставке, но Зеленский его не принял.

Ранее Аваков заявил, что Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина.

Отметим, президент Украины заявил, что Аваков находится на посту на испытательном сроке до конца года.