ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін Гончарука можуть покинути 2-3 міністра, - Арахамія

Новини » Політика     23.01.2020 - 11:12
Кабмін Гончарука можуть покинути 2-3 міністра, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Після Нового року планується ротація міністрів

Кабінет міністрів можуть покинути 2-3 міністри. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Українській правді".

Арахамія підтвердив, що після Нового року планується ротація міністрів. Як приклад, він назвав звільнення міністра розвитку громад і територій України Альони Бабак.

"Думаю, 2-3 міністри можуть (звільнитись, - ред.). Але про це зарано говорити. Наразі Бабак виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля. Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний уряд, а технократичний", - заявив він.

Щодо тимчасового міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Арахамія відповів, що "це рішення Володимира Зеленського".

"Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні в Давосі прем'єр України Олексій Гончарук заявив, що в уряді не планується ніяких відставок. Сам він до цього писав заяву про відставку, але Зеленський її не прийняв.

Раніше Аваков заявив, що Міністерство внутрішніх справ України в майбутньому може очолити жінка.

Зазначимо, президент України заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Арахамія: якби Зеленський підтримав звільнення Гончарука, у Раді б знайшлися голоси Арахамія сумнівається в наявності силового плану повернення Донбасу
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнизвільненняминистрАрсен АваковДавид Арахамія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся