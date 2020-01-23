Кабмін Гончарука можуть покинути 2-3 міністра, - Арахамія

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Після Нового року планується ротація міністрів

Кабінет міністрів можуть покинути 2-3 міністри. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Українській правді".

Арахамія підтвердив, що після Нового року планується ротація міністрів. Як приклад, він назвав звільнення міністра розвитку громад і територій України Альони Бабак.

"Думаю, 2-3 міністри можуть (звільнитись, - ред.). Але про це зарано говорити. Наразі Бабак виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля. Що стосується інших… Дивіться, це ж не політичний уряд, а технократичний", - заявив він.

Щодо тимчасового міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Арахамія відповів, що "це рішення Володимира Зеленського".

"Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні в Давосі прем'єр України Олексій Гончарук заявив, що в уряді не планується ніяких відставок. Сам він до цього писав заяву про відставку, але Зеленський її не прийняв.

Раніше Аваков заявив, що Міністерство внутрішніх справ України в майбутньому може очолити жінка.

Зазначимо, президент України заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.