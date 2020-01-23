Гончарук: в правительстве не планируется никаких отставок

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук выступает в Давосе

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве не планируется никаких отставок. Об этом он заявил в Давосе, трансляция опубликована на странице премьера в Facebook.

Гончарук заявил, что вокруг правительства сейчас идет множество провокаций, манипуляций, "сливов" и "грязных игр".

"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок, это слухи", - заявил он.

Дивіться просто зараз мій виступ на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі. Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Середа, 22 січня 2020 р.

Напомним, 17 января Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту из-за скандала с прослушкой.

После этого Офис президента сообщил, что Зеленский не принял отставку Гончарука, при условии выполнения ряда неотложных заданий. В частности, было обсуждено оптимизацию работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

В сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованном записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны. Гончарук якобы называл себя "профаном".