Кабмін дав два дні на скорочення списку критичних об'єктів без відключень світла

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - зазначила глава українського уряду.

Свириденко наголосила, що відключення так само не застосовуватимуть для шкіл, лікарень, об'єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Вона пояснила, що зі списків критичних об'єктів мають виключити споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в актуальних умовах енергопостачання.

"Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів", - наголосила прем'єр.

Контролювати виконання таких рішень мають Міністерство енергетики та Державна інспекція енергетичного нагляду України.