Кабмин дал два дня на сокращение списка критических объектов без отключений света

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - отметила глава украинского правительства.

Свириденко подчеркнула, что отключения все так же не будут применять для школ, больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Она объяснила, что из списков критических объектов должны исключить потребителей, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в актуальных условиях энергоснабжения.

"Решения принимаем для поддержки людей. Высвободившиеся объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей", - подчеркнула премьер.

Контролировать выполнение таких решений должны Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора Украины.