Курс доллара Экономика Авто Tech

Кабмин дал два дня на сокращение списка критических объектов без отключений света

Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Иван Носальский

В Украине областные военные администрации должны будут сократить списки критических объектов, которым не отключают свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Юлию Свириденко в Telegram.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - отметила глава украинского правительства. 

Свириденко подчеркнула, что отключения все так же не будут применять для школ, больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Она объяснила, что из списков критических объектов должны исключить потребителей, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в актуальных условиях энергоснабжения. 

"Решения принимаем для поддержки людей. Высвободившиеся объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей", - подчеркнула премьер. 

Контролировать выполнение таких решений должны Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

Отключений света будет меньше

Напомним, ранее Свириденко заявила о том, что Кабмин работает над решением, которое позволит сократить отключения света в Украине.

Она анонсировала решения, которые позволят перераспределить потребление и направить электроэнергию бытовым потребителям.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры.

