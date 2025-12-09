Кабмин дал два дня на сокращение списка критических объектов без отключений света
В Украине областные военные администрации должны будут сократить списки критических объектов, которым не отключают свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Юлию Свириденко в Telegram.
"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - отметила глава украинского правительства.
Свириденко подчеркнула, что отключения все так же не будут применять для школ, больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Она объяснила, что из списков критических объектов должны исключить потребителей, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в актуальных условиях энергоснабжения.
"Решения принимаем для поддержки людей. Высвободившиеся объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей", - подчеркнула премьер.
Контролировать выполнение таких решений должны Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора Украины.
Отключений света будет меньше
Напомним, ранее Свириденко заявила о том, что Кабмин работает над решением, которое позволит сократить отключения света в Украине.
Она анонсировала решения, которые позволят перераспределить потребление и направить электроэнергию бытовым потребителям.
Позже источники РБК-Украина сообщили, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры.