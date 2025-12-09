ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Кабмин дал два дня на сокращение списка критических объектов без отключений света

Киев, Вторник 09 декабря 2025 19:34
UA EN RU
Кабмин дал два дня на сокращение списка критических объектов без отключений света Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Иван Носальский

В Украине областные военные администрации должны будут сократить списки критических объектов, которым не отключают свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Юлию Свириденко в Telegram.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - отметила глава украинского правительства.

Свириденко подчеркнула, что отключения все так же не будут применять для школ, больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Она объяснила, что из списков критических объектов должны исключить потребителей, которые не имеют критического значения для функционирования регионов в актуальных условиях энергоснабжения.

"Решения принимаем для поддержки людей. Высвободившиеся объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей", - подчеркнула премьер.

Контролировать выполнение таких решений должны Министерство энергетики и Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

Отключений света будет меньше

Напомним, ранее Свириденко заявила о том, что Кабмин работает над решением, которое позволит сократить отключения света в Украине.

Она анонсировала решения, которые позволят перераспределить потребление и направить электроэнергию бытовым потребителям.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений
Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте