Кабмін спростив проживання в Україні іноземців із ЗСУ та Нацгвардії

МВС України оновило правила для іноземців, які хочуть підписати контракт на військову службу. Тепер вони зможуть законно перебувати у країні навіть із простроченими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністра МВС Ігоря Клименка.

Що змінив Кабмін

Уряд затвердив ухвалу, яка змінює порядок оформлення документів для іноземців-захисників або тих, хто планує підписати контракт.

Йдеться про військовослужбовців Національної гвардії, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Для них запроваджується більш чітка процедура отримання посвідки на тимчасове проживання.

Що буде з простроченими документами

Окремо зміни стосуються іноземців, які тільки планують підписати контракт на службу в Україні.

Тепер вони зможуть легально перебувати на території країни навіть у разі протермінованих документів або неможливості їхнього поновлення.

У МВС пояснили, що така ситуація може виникати, якщо для продовження документів необхідно звертатися до держави-агресора.

Ще одна зміна для військових

Крім того, іноземців, які служать в українських підрозділах, звільнять від зобов'язання декларувати місце проживання.

"Їхня адреса сьогодні - там, де вони виконують бойові завдання", - пояснили у відомстві.

У міністерстві наголосили, що підтримка іноземців, які беруть участь у захисті України, залишається обов'язком держави.