ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Кабмін спростив проживання в Україні іноземців із ЗСУ та Нацгвардії

21:55 07.05.2026 Чт
2 хв
Зміни стосуються військовослужбовців Нацгвардії, ЗСУ та Держспецтрансслужби
aimg Анастасія Никончук
Кабмін спростив проживання в Україні іноземців із ЗСУ та Нацгвардії Фото: ЗСУ (president gov ua)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

МВС України оновило правила для іноземців, які хочуть підписати контракт на військову службу. Тепер вони зможуть законно перебувати у країні навіть із простроченими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністра МВС Ігоря Клименка.

Читайте також: "Обмовка по Фрейду": МЗС спіймало помічника Путіна на брехні з приводу миру з Україною

Що змінив Кабмін

Уряд затвердив ухвалу, яка змінює порядок оформлення документів для іноземців-захисників або тих, хто планує підписати контракт.

Йдеться про військовослужбовців Національної гвардії, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Для них запроваджується більш чітка процедура отримання посвідки на тимчасове проживання.

Що буде з простроченими документами

Окремо зміни стосуються іноземців, які тільки планують підписати контракт на службу в Україні.

Тепер вони зможуть легально перебувати на території країни навіть у разі протермінованих документів або неможливості їхнього поновлення.

У МВС пояснили, що така ситуація може виникати, якщо для продовження документів необхідно звертатися до держави-агресора.

Ще одна зміна для військових

Крім того, іноземців, які служать в українських підрозділах, звільнять від зобов'язання декларувати місце проживання.

"Їхня адреса сьогодні - там, де вони виконують бойові завдання", - пояснили у відомстві.

У міністерстві наголосили, що підтримка іноземців, які беруть участь у захисті України, залишається обов'язком держави.

Нагадуємо, що помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва вважає недоцільним проведення тристоронніх мирних переговорів доти, доки Україна не виведе війська з підконтрольної їй частини Донбасу.

Зазначимо, що українська влада наголошує на важливості отримання актуальної інформації про громадян країни, якіперебувають у державах Євросоюзу в статусі тимчасового захисту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство внутрішніх справ України Війна в Україні
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту