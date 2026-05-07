ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Кабмин упростил проживание в Украине иностранцев из ВСУ и Нацгвардии

21:55 07.05.2026 Чт
2 мин
Изменения касаются военнослужащих Нацгвардии, ВСУ и Госспецтрансслужбы
aimg Анастасия Никончук
Кабмин упростил проживание в Украине иностранцев из ВСУ и Нацгвардии Фото: ВСУ (president gov ua)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

МВД Украины обновило правила для иностранцев, которые хотят подписать контракт на военную службу. Теперь они смогут законно находиться в стране даже с просроченными документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра МВС Игоря Клименко.

Читайте также: "Оговорка по Фрейду": МИД поймало помощника Путина на лжи по поводу мира с Украиной

Что изменил Кабмин

Правительство утвердило постановление, которое меняет порядок оформления документов для иностранцев-защитников или тех, кто планирует подписать контракт.

Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Для них вводится более четкая процедура получения вида на временное проживание.

Что будет с просроченными документами

Отдельно изменения касаются иностранцев, которые только планируют подписать контракт на службу в Украине.

Теперь они смогут легально находиться на территории страны даже в случае просроченных документов или невозможности их обновления.

В МВД пояснили, что такая ситуация может возникать, если для продления документов необходимо обращаться к государству-агрессору.

Еще одно изменение для военных

Кроме того, иностранцев, которые служат в украинских подразделениях, освободят от обязательства декларировать место проживания.

"Их адрес сегодня - там, где они выполняют боевые задания", - объяснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что поддержка иностранцев, которые участвуют в защите Украины, остается обязанностью государства.

Напоминаем, что помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва считает нецелесообразным проведение трехсторонних мирных переговоров до тех пор, пока Украина не выведет войска с подконтрольной ей части Донбасса.

Отметим, что украинские власти подчеркивают важность получения актуальной информации о гражданах страны, которые находятся в государствах Евросоюза в статусе временной защиты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел Украины Война в Украине
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта