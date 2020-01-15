Кабмин решил ежемесячно публиковать доходы министров

На сайте Кабинета министров ежемесячно будут публиковать информацию о зарплатах министров. Об этом заявил министр Дмитрий Дубилет на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Дубилет отметил, что теперь всегда будет информация о том, какую зарплату получают топ-чиновники в Украине.

"Мы будем просто официально публиковать ежемесячно доходы наших топ-чиновников. Это не является секретной информацией. Мы считаем, что это будет еще один шаг для того, чтобы мы стали более прозрачными и более честными с обществом. На сайте КМУ будут публиковаться ежемесячно те доходы, которые получают министры, заместители министров", - заявил он.

Министр добавил, что средние зарплаты министров составляют 40-80 тысяч гривен.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников. Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнах, а не коэффициентах как это было в 2019 году.

Ранее сообщалось, что зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года.